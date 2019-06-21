"الإعلاميين" تُشكل لجنة تقييم الأداء الإعلامي الرياضي برئاسة خالد فتوح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

انتهت نقابة الإعلاميين من وضع اللمسات الأخيرة لتشكيل لجنة تقييم الإعلام الرياضي تزامنًا مع كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، والتي تشهد أكبر تجمع لدول أفريقيا طوال ٣١ بطولة سابقة، حيث يتنافس على اللقب الثاني والثلاثين ٢٤ فريقًا مقسمة علي ست مجموعات.

واختارت النقابة كوكبة من الإعلاميين الرياضيين أصحاب الخبرة والتميز الذين يتسمون بالمصداقية والتقدير والاحترام وتشكلت اللجنة برئاسة عضو مجلس إدارة النقابة خالد فتوح وعضوية كل من: الاعلاميون حسام الدين فرحات، عبد الفتاح حسن، خالد لطيف، عمر عبد الخالق، كمال جابر، دكتور رامي بهجت، صلاح دندش، طارق رضوان، سها إبراهيم، سماح عمار، صلاح بدران، محمد باهي، سمير حسين، عثمان اباظه جمال نور الدين، عصام شلتوت، جمال العاصي، وإيهاب شعبان، ياسر عبد العزيز، أحمد السباعي.

وستشهد اللجنة أول اجتماع لها هذا الأسبوع لوضع استراتيجية جديدة لتقييم أداء الإعلام الرياضي أثناء وبعد أمم إفريقيا، كما ستكون تكون قرارات اللجنة مُلْزمة لمن يعمل في الإعلام الرياضي وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذي بدوره وضع معايير واسس ملزمة للحفاظ علي حرية المشاهدة والاستماع دون الخروج عن النص وإثارة الفتن والبلبلة دون داعِ.