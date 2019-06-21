أخبار مصر | عادل عطية نقيبًا للمهندسين بالغربية بعد حصوله على 1066 صوتًا (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عادل عطية نقيبًا للمهندسين بالغربية بعد حصوله على 1066 صوتًا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجنة المشرفة علي الانتخابات برئاسة المهندس أحمد السيد، أمين الصندوق المساعد للنقابة العامة، نتيجة انتخابات الإعادة على منصب رئيس نقابة المهندسين بالغربية، حيث حضر 1631 ناخبًا وعدد الأصوات الصحيحة 1583، وعدد الأصوات الباطلة 48 صوتًا.

وحصل المهندس عادل عطيه سعدـ على 1066 صوتًا، والمهندس علاء احمد فهمي، على 517 صوتًا، وسيتم تقديم أوراق العملية والمحضر الخاص بنتيجة الانتخابات لنقيب المهندسين لاتخاذ مايلزم بهذا الشأن.