أخبار مصر | اعتذار وتوضيح بشأن حوار لينين الرملي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتذار وتوضيح بشأن حوار لينين الرملي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت جريدة الخليج 365 في العدد الأخير، حوارًا للكاتب والسيناريست لينين الرملي، احتفاء وتقديرًا للكاتب الكبير بعد استحداث مسابقة وجائزة دائمة في التأليف المسرحي تحمل اسمه بالمهرجان القومي للمسرح.

لكن سقط سهوًا عدم ذكر أن الحوار تم إجراءه بعد عودة الكاتب الكبير للمسرح بـ"اضحك لما تموت" منذ فترة طويلة، فوجب الاعتذار لأسرة الكاتب الكبير أولا وللقاريء ثانيا، ونحن على علم بالحالة الصحية للرملي، وندعو له بالشفاء والصحة والعافية ليعود لجمهوره قريبا.

ولا ننسى إسهامات الرملي في مجال الكتابة المسرحية ومشواره الفني والأدبي الحافل الذي امتد لما يقرب من نصف قرن، تناول خلاله قضايا المجتمع بأعمال فنية وأدبية أثرت الحركة المسرحية بمصر.