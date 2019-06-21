أخبار مصر | ‫الإفتاء تطالب بالاستفادة من البطولة الإفريقية لتعميق أواصر المحبة بين الشعوب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ‫الإفتاء تطالب بالاستفادة من البطولة الإفريقية لتعميق أواصر المحبة بين الشعوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت دار الإفتاء، المصريين بالتعامل مع الضيوف الوافدين في بطولة كأس الأمم الإفريقية بشكل حضاري.

وكتبت الدار عبر الفيسبوك: مهما كانت النتائج فعلينا أن نتعامل مع كل الضيوف والوفود المشاركة بما تمليه علينا قيمنا وأخلاقنا وحضارتنا ، فجميع الإخوة الأفارقة ضيوف كرام عندنا.

وأضافت: من حق الضيف أن يُعامل على أنه في وطنه وبين أهله وجيرانه، وينبغي أن نعمل على الاستفادة من هذه المناسبات الطيبة في تحقيق المزيد من أوجه التعاون وأسباب التواصل وتعميق أواصر المحبة والصداقة والإخاء بين الدول والشعوب.‬

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وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، انطلاق بطولة أمم إفريقيا 2019.

وتقام المباراة التى ستجمع بين مصر وزيمبابوى، فى العاشرة من مساء اليوم الجمعة، فى افتتاح بطولة أمم إفريقيا.