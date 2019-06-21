أخبار مصر | 'الإعلاميين' تُشكل لجنة لتقييم الأداء الرياضي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الإعلاميين' تُشكل لجنة لتقييم الأداء الرياضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت نقابة الإعلاميين، من وضع اللمسات الأخيرة لتشكيل لجنة تقييم الإعلام الرياضي، لتأتي مواكبة لأكبر حدث رياضي في أفريقيا، وهو كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، والتي تشهد أكبر تجمع لدول أفريقيا طوال ٣١ بطولة سابقة؛ حيث يتنافس على اللقب الثاني والثلاثين ٢٤ فريقًا مقسمة على ست مجموعات.

وقالت النقابة في بيان لها، إنه تم اختيار كوكبة من الإعلاميين الرياضيين أصحاب الخبرة والتميز، الذين يتسمون بالمصداقية والتقدير والاحترام، وتشكلت اللجنة برئاسة عضو مجلس إدارة النقابة خالد فتوح وعضوية كل من الإعلاميبن: حسام الدين فرحات، عبدالفتاح حسن، خالد لطيف، عمر عبدالخالق، كمال جابر، دكتور رامي بهجت، صلاح دندش، طارق رضوان، سها إبراهيم، سماح عمار، صلاح بدران، محمد باهي، سمير حسين، عثمان أباظة، جمال نور الدين، عصام شلتوت، جمال العاصي، إيهاب شعبان، ياسر عبد العزيز، أحمد السباعي، ومحمد عفيفي، وأسامة البهنسي.

وأضافت أن اللجنة ستشهد أول اجتماع لها الأسبوع الجاري؛ وذلك لوضع استراتيجية جديدة لتقييم أداء الإعلام الرياضي أثناء وبعد أمم إفريقيا، وسوف تكون قرارات اللجنة مُلْزمة لمن يعمل في الإعلام الرياضي، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي بدوره وضع معايير وأسس مُلزمة للحفاظ على حرية المشاهدة، والاستمتاع دون الخروج عن النص وإثارة الفتن والبلبلة دون داعِ.