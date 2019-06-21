مصر | تزامنا مع زيارة رئيس تنزانيا.. استنفار أمني بالمنطقة الآثرية بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تزامنا مع زيارة رئيس تنزانيا.. استنفار أمني بالمنطقة الآثرية بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد المنطقة الآثرية بالهرم، حالة من الاستنفار الأمني، تزامنًا مع زيارة رئيس جمهورية تنزانيا للمنطقة.

وكثفت شرطة السياحة والآثار بالجيزة، تواجدها بمداخل ومخارج المنطقة الآثرية، وشدد العقيد أحمد الحسيني رئيس مباحث سياحة وأثار الجيزة، على ضباط وأفراد شرطة السياحة باليقظة التامة، والإلتزام بأماكن خدماتهم خلال الزيارة، تحسبًا لحدوث أيه أعمال شغب، أو خروج عن القانون.

وأوضح مصدر أمني بشرطة السياحة، أن رئيس جمهورية تنزانيا سيصل إلى المنطقة الآثرية بالهرم، غدا السبت، لزيارة أبو الهول والأهرامات ومشاهدة المعالم الآثرية.

وأضاف المصدر ذاته لبوابة الخليج 365، إلى أن رئيس جمهورية تنزانيا سيصل إلى المنطقة الآثرية في الساعة الرابعة عصر غد السبت، مشيرا إلى أن جولته بالمنطقة ستستغرق ساعة.