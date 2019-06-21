مصر | من"المنوفية" لـ"منشأة القناطر".. حكاية شاب ذبح وألقيت جثته بالمياه لسرقة سيارته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من"المنوفية" لـ"منشأة القناطر".. حكاية شاب ذبح وألقيت جثته بالمياه لسرقة سيارته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل ذبح سائق لسرقة سيارته، بمنطقة منشأة القناطر، وتبين أنه يدعى حسن.ح.م، في العقد الثاني من عمره، ومقيم بأشمون محافظة المنوفية.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين كانوا على معرفة بالمجني عليه، لكونهم مقيمين بنفس المنطقة بأشمون محافظة المنوفية، ويوم الواقعة استدرجوه لمكان الجريمة، بحجة توصيلهم بسيارة سوزوكي فان قيادته، وحاولوا سرقة السيارة عنوة عنه، ولدي محاولته منعهم، تعدوا عليه بالضرب بسلاح أبيض، احدثوا إصابته بجرح قطعي برقبته.

وواصلت التحقيقات، أنهم بعد قتلهم المجني عليه تخلصوا من جثته بإلقائها بمصرف المياه، ولم يتمكنوا من سرقة السيارة بسبب تلطخها بدماء المجني عليه، وفروا هاربين.

كان نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في كشف ملابسات واقعة العثور على جثة شاب مذبوح ومجهول الهوية وملقاه بأحد المصارف، بمركز منشأة القناطر، وتبين أن عاطلين وراء ذبحه لسرقته، وتمكنت القوات من القبض عليهم وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للرائد سامح بدوي رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على سيارة سوزوكي فان ملطخة بالدماء، بدائرة المركز.

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وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ لفحص السيارة ومعرفة صاحبها ومستقليها قبل العثور عليها.

وفي وقت مزامن لوقت العثور على السيارة، وردت إشارة للواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بالعثور على جثة شاب طافية بالمياه، وعلى الفور تم الدفع بقوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثة وتبين أنها لشاب مجهول الهوية في العقد الثاني من عمره، ومصاب بجرح ذبحي بالرقبة.

وكلف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة، ترأسه العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، وتوصلت جهود فريق البحث إلى هوية الشاب المعثور على جثته، وأنه من أشمون بمحافظة المنوفية، وشوهد قبل اختفائه صحبة 3 أشخاص من بلدته، كما تم التوصل إلى أنهم وراء ذبحه لسرقة سيارته.

وبإعداد عدة مامويات لضبطهم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تمكنت القوات من القبض عليهم وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة لسرقته، وتخلصهم من جثته بإلقائها بالمياه.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.