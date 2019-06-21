شكرا لقرائتكم خبر عن «المبتكرون الأوائل».. معرض دنماركى فى المتحف المصرى مستوحى من الفن الفرعونى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، المعرض المقام فى بازار المتحف المصرى بالتحرير تحت عنوان «المبتكرون الأوائل»، الذى تنظمه مباردة الحوار المصرى الدنماركى، بالتعاون مع المتحف المصرى، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، ود. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والسفير جيامباولو كانتينى « Giampaolo Cantini» سفير إيطاليا بالقاهرة، بجانب حضور ١٦ سفيرا من سفراء الدول الأجنبية بمصر ومنهم سفراء اليونان وإسبانيا وليتوانيا وتايلاند.

وقالت صباح عبدالرازق مدير عام المتحف المصرى بالتحرير فى تصريحات أمس «إن المعرض يضم 42 نموذجا أثريا من إبداع مجموعة من المصممين المعمارين الدنماركيين والذين استوحوا جميع المعروضات من قطع الأثاث المصرى القديم والتى كانت مصدر إلهام لهم، وتتميز المعروضات بتنوع أشكال الأثاث من مقاعد بلا ظهر، وموائد وكراسى بأربع أرجل وظهر ورأس وخزائن والعديد من القطع الأخرى.

وأضافت أن البازار يعرض 35 من قطع الأثاث الصغيرة الحجم، من تصميم صانع الخزائن والمعمارى الدنماركى دان سڤارث الذى صنع ما يقرب من مائة قطعة مستوحاة من الفن المصرى القديم، بالإضافة إلى 7 قطع كاملة الحجم من الأثاث الدنماركى الحديث، ومجموعة متنوعة من تصميم المعماريين الدنماركيين فين يول، وبيرنت پيتيرسون، وأولى ڤانشر، وأولى جيرلوڤ كنودسن. ووصف المعمارى سڤارت، أن الفن المصرى القديم هو مصدر إلهام لعديد من مصممى الأثاث الدنماركى على مر العصور، وأنهم من خلال معرض المبتكرين الأوائل المقام فى واحد من أهم متاحف العالم والذى يضم أعظم المقتنيات الأثرية للحضارة المصرية القديمة، يعربون عن حبهم وتقديرهم الشديد لرواد صناعة الأثاث وتطويرها عبر مر العصور والحضارات.