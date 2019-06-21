شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء التدريب المشترك لـ«تجمع الساحل والصحراء» فى «قاعدة نجيب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت، أمس، فعاليات تدريب دول الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، والذى شاركت فيه عناصر من القوات الخاصة لكل من مصر وتوجو فى قاعدة محمد نجيب العسكرية.

تضمنت الفعاليات عملية اقتحام بؤرة إرهابية مسلحة فى منطقة سكنية وتطهيرها من الإرهابيين، بمشاركة عناصر من القوات الجوية والاستطلاع وقوات الصاعقة والمهندسين العسكريين، ثم دفع عناصر التأمين الطبى والإدارى والمعنوى لإعادة تشغيل المرافق وطمأنة السكان المحليين وإعادة الحياة لطبيعتها. وكانت المراحل الأولى للتدريب تضمنت التعارف والدمج بين القوات المشاركة فى التدريب، وعقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم العملياتية، وتنسيق الجهود المشتركة لتنفيذ كافة المهام التدريبية، وتنفيذ الرمايات غير النمطية بالذخيرة الحية من أوضاع الرمى المختلفة على الأهداف الثابتة والمتحركة.

وفى نهاية التدريب نقل اللواء ناصر عاصى، مساعد وزير الدفاع، تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، للقوات المشاركة من دولة توجو، مرحبًا بهم على أرض بلدهم الثانى مصر، مشيدًا بما تم تنفيذه خلال مراحل التدريب ما يؤكد قدرة القوات على تنفيذ عمل جماعى مشترك بدقة وكفاءة عالية. يذكر أن مصر تولى اهتمامًا كبيرًا بدعم علاقات الشراكة والتعاون مع دول القارة الإفريقية فى مختلف المجالات خاصة فى ظل رئاستها للاتحاد الإفريقى لعام 2019، كما تساهم فى تبادل الخبرات وتنمية مهارات القادة والضباط للحفاظ على الكفاءة القتالية وتوحيد المفاهيم مع الدول الشقيقة والصديقة.