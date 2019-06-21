شكرا لقرائتكم خبر عن بحث توفير مشروعات للمصريين بالخارج للمشاركة فى «التنمية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ممثلى مجلس الوزراء ووزارة التخطيط، فى إطار التعاون والتنسيق لتلبية رغبات المصريين بالخارج، ومطالبهم المتكررة للمشاركة فى التنمية الاستثمارية وحرصهم على المشاركة فى بناء مصر، والذى يعكسه حجم تحويلات المصريين بالخارج ورغبتهم فى استثمار أموالهم فى مشروعات آمنة ومضمونة.

جاء الاجتماع وفقًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وفى إطار التنسيق بين وزارتى التخطيط والهجرة فيما يتعلق بالمصريين بالخارج، والحرص على إدماجهم فى العملية التنموية والاستثمار، لتحقيق استراتيجيات الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وثمّنت «مكرم» جهود المصريين بالخارج، الذين ضربوا أروع الأمثلة فى الولاء والوطنية، مؤكدة الحرص على إدماجهم فى مجالات الاستثمار المختلفة، فى ظل التطورات الاستثمارية والفرص المتاحة والمناخ الاستثمارى الجيد الذى تتمتع به مصر.

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وأوضحت وزيرة الهجرة أنها تواصلت مع العديد من الوزارات لتقديم المقترحات المختلفة للمصريين بالخارج المشاركين فى أول ملتقى للكيانات المصرية بالخارج، والذى يعقد فى الفترة من 12-13 يوليو المقبل، مشيرة إلى أهمية دورهم فى توضيح ما يشاركونه فى هذا اليوم، ومناقشته مع الكيانات المختلفة بالخارج.

وأضافت أن هذه اللجنة تهدف للخروج بمنتج جذاب للمصريين بالخارج، وضرورة الاستفادة من ثقة المصريين فى الخارج بالدولة المصرية، والتى تنعكس فى حجم التحويلات المالية من الخارج، والتى تعد واحدًا من أهم مصادر العملة الصعبة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن ارتفاع حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج يعكس أهمية الإجراءات المتخذة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته الدولة فى نوفمبر 2016، وأهمها قرار تحرير سعر الصرف كإحدى السياسات الإصلاحية، وهو ما انعكس على زيادة الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية، وتخفيض العجز فى الموازنة العامة للدولة، وتخفيض الدين العام، الأمر الذى يساعد على توفير مناخ جيد للاستثمار الخاص ودفع عجلة النمو الاقتصادى، فمصر تمتاز بكونها بلدًا ذا اقتصاد متنوع قائم على عمودين، هما قطاعا الزراعة والصناعة. وأضافت «السعيد» أن مصر لديها إرادة حقيقية للإصلاح، موضحة أن البرنامج الوطنى المصرى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى استهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام من خلال الإصلاح الهيكلى لبعض القطاعات، التى يأتى فى مقدمتها قطاع الطاقة، بترشيد الدعم وتوجيهه لمستحقيه، بالإضافة إلى إجراء حزمة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية لزيادة القدرات التنافسية وإعادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، مشيرة إلى تحقيق الاقتصاد المصرى لأعلى معدل نمو سنوى منذ 10 سنوات بلغ 5.6% فى الربع الثالث من العام المالى الجارى 2018-2019، بما يفوق معدلات النمو فى الأسواق الناشئة والدول النامية، بالإضافة لانخفاض معدل البطالة إلى 9.9% مقارنة بـ13.2% فى عام 2013-2014، فضلًا عن النظرة المتفائلة من قبل وكالات التصنيف الائتمانى والمؤسسات الدولية للاقتصاد المصرى.

وتابعت وزيرة التخطيط: «ارتفعت تدفقات النقد الأجنبى من المصادر الرئيسية لتبلغ نحو 38.8 مليار دولار فى النصف الأول من العام المالى 2018-2019 مقارنة بنحو 36.2 مليار دولار فى النصف المناظر من العام الماضى بنسبة نمو 7.1%»، مشيرة إلى أن تحويلات المصريين بالخارج مثلت وحدها حوالى 12.04 مليار دولار بنسبة 31%. وشددت على أهمية مشروع التنمية المجتمعية ورفع الوعى والتأهيل والتشغيل، الذى يتم بالتعاون بين وزارتى التخطيط والهجرة فى إطار رؤية مصر 2030، وإطلاق الحوار المجتمعى لتحديث الرؤية، حيث يهدف المشروع إلى العمل على رفع الوعى لدى الشباب فى المحافظات المستهدفة التى تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وفقًا لإحصائيات ودراسات وزارة الدولة للهجرة بالخارج، بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وقال ممثلو مجلس الوزراء، إن الدولة تحرص على تلبية رغبة المصريين بالخارج، الذين يسعون لاستثمار أموالهم فى مشروعات آمنة ومضمونة، والاهتمام بالمشروعات الاستثمارية، وكذلك التصنيع المحلى، للحد من الاستيراد، ووضع استراتيجية تتكون من عدة جوانب، من أهمها دعم المستثمرين للاستمرار والانطلاق، وتشجيع صغار المستثمرين، وخلق حلقة وصل بينهم وبين المستثمرين الكبار لتوفير الاحتياجات بالمكون المصرى، والحد من الاستيراد للسلع غير الأساسية.