شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام الإسماعيلية والقائم بأعمال سفير الهند يشهدان احتفال اليوم العالمي لليوجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد المهندس عبدالله الزغبى، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، يرافقه الدكتور «فينود بهارى»، القائم بأعمال سفير الهند بجمهورية مصر العربية، والمستشار اليقافى الدكتور لياقات على، مدير مركز مولانا زاد الثقافى الهندى بالقاهرة، مراسم الاحتفال السنوى الخامس باليوم العالمى لليوجا، الذى نظمته سفارة الهند بالقاهرة وأقيم بمقر نادى الموانئ التابع لهيئة قناة السويس بالإسماعيلية في حضور الكابتن عمر الوحش، نجم النادى الاسماعيلى، كضيف شرف الحفل، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وفِي كلمته التي ألقاها السكرتير العام لمحافظة الاسماعيلية خلال الاحتفال أشاد بعمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والهند حكومة وشعبا وأواصر المحبة والإخاء التي تربط بين الشعبين منذ فجر التاريخ وأعرب عن سعادته بإقامة الاحتفالية على أرض الاسماعيلية والتي تتشرف بإقامة العديد من المهرجانات الدولية والاحتفالات من مختلف الدول على أرضها، وأكد على أن الاسماعيلية بكامل أجهزتها التنفيذية تدعم النشاطات الرياضية والفنية والثقافية المختلفة بصفة عامة ودائما ما تسعد باستضافة المؤتمرات والاحتفالات من جميع دول العالم.

Advertisements

من جانبه، عبر القائم بالأعمال الهندى، في كلمته خلال الاحتفال، عن شكره لمحافظة الإسماعيلية وقياداتها والتعاون المثمر والبناء لاستضافة مهرجان اليوجا العالمي في واحدة من أعرق المدن المصرية والذي تحتفل به عواصم العالم المختلفة منذ أن اقترحته الهند وأيدته 177 دولة، مشيرا إلى أن رياضة اليوجا تعد أحد اقدم العلوم الإنسانية والتي تحقق التناغم بين الجسم والعقل.

وخلال الاحتفالية قدم عدد من خبراء ومتخصصي رياضة اليوجا عددا من العروض وعرض المهارات الأساسية، وكيفية التغلب على التوتر وسهولةً التنفس والاسترخاء.

جدير بالذكر أنه قد أعلنت الأمم المتحدة عام 2014 يوم 21 يونيو يومًا عالميًا لليوجا، باعتبارها رياضة بالغة القدم ذات فوائد شاملة، ولأنها تتوافق مع مبادئ وقيم الأمم المتحدة.

كما أن اليوجا تعد أحد أهم الصادرات الثقافية للهند حيث يمارسها الملايين حول العالم، كما أنشأت الحكومة الهندية وزارة لليوجا بهدف تعزيز وتنشيط تلك الرياضة القديمة، واعترافًا بشعبيتها العالمية.