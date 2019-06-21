شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. استعدادات «الشباب والرياضة بالقليوبية» لاستقبال الأمم الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية كل استعدادات مراكز شباب المحافظة لـ«كأس الأمم الأفريقية»، المقرر لها الجمعة من خلال وضع شاشات عرض لتهيئة الأجواء للشباب والأسر لمتابعة مباراة مصر وزيمبابوي الجمعة.

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كان قد قرر الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية، وضع شاشات عرض بكل ميادين مدن المحافظة، لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، حيث تم توفير ٩٣ مركز شباب مستعدة للمشاهدة الجماعية واستقبال الجماهير، مؤكداً أنه حدث تاريخي هام لابد من الاحتفال به، وتوفير كل سبل متابعة أهالى القليوبية للبطولة في أي مكان.



وأضاف انه تم فتح جميع مراكز الشباب والنوادى أمام الجماهير للاستماع ببطولة كأس الأمم الأفريقية، مشيراً إلى أن المنتخب المصرى قادر بإذن الله على إحراز البطولة.

كما تم توفير ٨ شاشات عملاقة بمراكز الشباب وتم ترشيح المراكز بواقع مركز شباب في كل إدارة، وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة ومحافظة القليوبية وشركة الاتصالات تشجيعا للجماهير على دعم منتخب مصر في البطولة.