مصر في أسبوع: انطلاق أمم أفريقيا.. وزيادة المترو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبد المنعم:

شهدت مصر، الأسبوع الماضي، عددًا من الأحداث المهمة، كان أبرزها استعدادات مصر لاستقبال بطولة الأمم الإفريقية، وجولة الرئيس عبدالفتاح السيسي الأوروبية شملت بيلاروسيا ورومانيا لبحث تدعيم العلاقات وتوسيع التعاون المشترك في جميع المجالات، كما زار لاعبي المنتخب الوطني لتحفيزهم قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا.

ويستعرض الخليج 365 أبرز أحداث الأسبوع...

السبت: تطبيق زيادة المترو

شهد يوم السبت زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي المنتخب الوطني، خلال تدريباته باستاد الدفاع الجوي، للتفاصيل اضغط هنا...

كما قالت الدكتورة منى محرز، نائبة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قانون منع تداول الدواجن الحية سيطبق في يوليو المقبل، للتفاصيل اضغط هنا..

كما شهد يوم السبت، المترو يبدأ العمل بالأسعار الجديدة لتذاكر الخط الثالث، للتفاصيل اضغط هنا..

الأحد: السيسي يوجه بتفعيل صندوق تكريم الشهداء

شهد يوم الأحد توجيه السيسي بمواصلة العمل لتفعيل آليات عمل صندوق تكريم الشهداء والمصابين، للتفاصيل اضغط هنا..

كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضامن مصر ودعمها لحكومة وشعب الإمارات والدول العربية الشقيقة في مواجهة مختلف التحديات التي قد تواجهها والتصدي لكل محاولات زعزعة استقرار منطقة الخليج، للتفاصيل اضغط هنا..

كما غادر الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أرض الوطن متوجهًا إلى العاصمة الفرنسية باريس، على رأس وفد عسكري رفيع المستوى في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام يشارك خلالها في فاعليات المعرض الدولي للطيران والفضاء (LE BOURGET) والذي يعد من أكبر المعارض العالمية في مجال قطاع الطيران وصناعات الفضاء، للتفاصيل اضغط هنا..

الإثنين: جولة أوروبية للسيسي

وشهد يوم الاثنين لقاء السيسي مع رؤساء الشركات البيلاروسية، حيث أكد السيسي، حرص مصر خلال الفترة القادمة على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات البيلاروسية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر، وذلك في إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة، للتفاصيل اضغط هنا

الثلاثاء: تقليد السيسي وسام الشعوب

السيسي يشارك رئيس بيلاروسيا في زرع شجرة الصداقة بحديقة القصر الرئاسي بمينسك، للتفاصيل اضغط هنا..

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كما قلد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاتشينكو الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء وسام صداقة الشعوب ، تقديرا لجهوده في تعزيز العلاقات بين مصر وبيلاروسيا، للتفاصيل اضغط هنا..

ومحليًا، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة إجراءات بدء تنفيذ المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بحضور وزيرتي: التضامن الإجتماعي، والتخطيط، ومسئولي الجهات المعنية، للتفاصيل اضغط هنا..

الأربعاء: منح السيسي الدكتوراه الفخرية

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن جامعة بوخارست للدراسات الاقتصادية منحت درجة الدكتوراه الفخرية للرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، للتفاصيل اضغط هنا..

كما أعلن وزير التربية والتعليم، إنه من المقرر عقد مؤتمر صحفي مطلع الأسبوع المقبل، لإعلان نتيجة امتحانات الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018/2019، للتفاصيل اضغط هنا..

كما أصدرت اللجنة الطبية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، بيانًا رسميًا حول ارتفاع درجات الحرارة خاصة وأن النسخة الحالية تقام لأول مرة فى فصل الصيف، للتفاصيل اضغط هنا..

كما أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن اللجنة المكلفة بالتحقيق مع نجم الزمالك السابق أحمد حسام "ميدو"، باشرت عملها بشأن ما نشر على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) المنسوبة إلى اللاعب، للتفاصيل اضغط هنا..

الخميس: الحكومة تنهي استعدادات أمم أفريقيا

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، بمقر إقامته في بوخارست، الفريق أول نيكولاي لونيل، رئيس أركان القوات المسلحة الرومانية، للتفاصيل اضغط هنا..

كما نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافًا سلط من خلاله الضوء على أبرز المعلومات بشأن البطولة الأفريقية، والبطولات الرياضية الدولية التي نجحت مصر في الفوز باستضافتها خلال الأعوام 2019- 2020-2021 بفضل التحسن الملحوظ الذي شهده الاقتصاد المصري والاستثمار في البنية التحتية، للتفاصيل اضغط هنا..

ودعت دار الإفتاء جموع المصريين إلى ضرورة الالتفاف حول أهداف الوطن العزيز وطموحاته، المتمثلة في تحقيق الاستقرار والرفاهية والرقي لهذا الشعب العظيم، وأن يكون الجميع على مستوى المسئولية بتفويت الفرصة على المتربصين بمصر وأمنها وسلامتها، للتفاصيل اضغط هنا..

الجمعة: السيسي يشارك في حفل افتتاح أمم أفريقيا

كما وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إستاد القاهرة الدولي لحضور افتتاح أمم أفريقيا ومباراة المنتخب المصري والفراعنة. وامتلأ إستاد القاهرة عن آخره من الجماهير حيث عادت بطولة أمم إفريقيا لأحضان القاهرة بعد غياب 13 عاماً، للتفاصيل اضغط هنا..