"السيسي" يصل ستاد القاهرة لحضور "افتتاح أمم أفريقيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: وصل الرئيس "عبدالفتاح السيسي" إلى ستاد القاهرة الدولي لحضور "افتتاح أمم أفريقيا" ومباراة "مصر وزيمبابوي". وامتلأ ستاد القاهرة عن آخره بالجماهير، حيث عادت "بطولة أمم إفريقيا" لأحضان القاهرة بعد غياب 13 عاماً. لمتابعة كل ما يتعلق ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 (اضغط هنا)

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