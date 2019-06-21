إحالة إمام مسجد للتحقيق وإلغاء تصاريح 3 خطباء لمخالفتهم خطبة الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قرر وزير الأوقاف، تحويل عبدالله محمد عبد الحميد دعبس إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة إلى باحث دعوة مع إيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيق.

ووجهت الوزير، بالتنبيه على جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكينه من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس بالمساجد، وتعميم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف القاهرة على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها تأكيدا على منعه، بحسب بيان لوزارة الأوقاف.

كما اعتمد الوزير إلغاء تصريح الخطابة الخاص لخطيب المكافأة بمديرية الجيزة عمر إبراهيم عبد العزيز، والتنبيه على جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكينه من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامه الناس بالمساجد.

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وألغت الوزير تصريح الخطابة للخطيب المتطوع بمديرية أوقاف القاهرة ويعمل معلم أول بمعهد الهدى الديني الأزهري بالمعصرة كمال أحمد عبد الرحيم علي، والتنبيه على جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكينه من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس بالمساجد.

وأكد الوزير على تعميم منشور بمنع الخطيب المتطوع بمعرفة مديرية أوقاف القاهرة على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها تأكيدا على منعه، مع تكليف رئيس القطاع الديني بمخاطبة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بما بدر من المذكور لإعمال شأنه معه، لمخالفتهم تعليمات الوزارة بشأن خطبة الجمعة؛ لعدم التزامهم بتعليمات الوزارة بشأن خطبة الجمعة.

وأكدت الوزارة أنها ماضية في التعامل بحسم مع أي مخالف مهما كان أمره.