أخبار مصر | 'الإعلاميين' تطالب بالالتزام بالمهنية وميثاق الشرف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الإعلاميين' تطالب بالالتزام بالمهنية وميثاق الشرف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور طارق سعدة القائم بأعمال رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، إن ما تم إنجازه من تجهيزات للبنية التحيتة للمنشات الرياضية في استعدادات كأس الأمم الافريقية، مدعاة للفخر، مؤكدًا تضافر جميع مؤسسات الدولة لخروج البطولة بالشكل الذى يليق بمصر الجديدة، ومكانتها في القارة الأفريقية.

وطالب "سعدة" الإعلاميين، بالالتزم بالمعايير المهنية وميثاق الشرف الإعلامي أثناء تغطية البطولة، موضحًا أن النقابة شكلت لجنة لمتابعة ورصد الأداء الإعلامي خلال البطولة.

كما ناشد "سعدة" الجماهير المصرية بالتحلي بالروح الرياضية، واستعادة روح تشجيع جماهير بطولة أفريقيا ٢٠٠٦، وتقديم مظهر حضاري للمشجع المصري الذي دائمًا يبهر العالم في جميع المحافل الرياضية داخل وخارج مصر.