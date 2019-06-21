أخبار مصر | رئيس لجنة الانتخابات للمهندسين بالغربية: بدء عملية الفرز بعد حضور 1800 مهندس في جولة الإعادة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس لجنة الانتخابات للمهندسين بالغربية: بدء عملية الفرز بعد حضور 1800 مهندس في جولة الإعادة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت منذ قليل، اللجنة المشرفة على إنتخابات رئيس النقابة الفرعية للمهندسين بالغربية برئاسة المهندس أحمد السيد عن غلق باب التصويت وبدء عملية الفرز.

وأشار رئيس اللجنة المشرفة علي الانتخابات، إلي أن العملية الانتخابية اليوم شهدت إقبال "فوق المتوسط"، حيث حضر مايقرب من 1800 مهندس للادلاء باصواتهم لافتا انه سوف يتم اعلان النتيجة فور الانتهاء من عملية الفرز.

يذكر أن الأنتخابات التي تجري علي مقعد رئيس النقابة الفرعية بالغربية تأتي علي خلفية استقالة الدكتور محمد ضبعون من المنصب نظرا لانشغاله بعمل خارج محافظة الغربية.

حيث تأتي جولة الإعادة بين المهندس عادل عطيه سعد عطيه حصل في الجولة الاولي علي ٨٧٦ صوت ، فيما حصل المهندس علاء فهمي يوسف علي ٤١١ صوت.