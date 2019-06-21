أخبار مصر | المتحدث باسم لجنة متحدي الإعاقة "un arts" يرد على تعليق ياسمين صبري (فيديو وصور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المتحدث باسم لجنة متحدي الإعاقة "un arts" يرد على تعليق ياسمين صبري (فيديو وصور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد السباح المصري محمد الحسيني المتحدث باسم لجنة متحدي الاعاقة لمنظمة "un arts"، على تعليق الفنانة ياسمين صبري "أحب أن أقول أنا بحبها جدًا، وحسيت من مسلسل حكايتي إنها رقيقة وحنينة جدًا، وكانت بتعمل فساتين، لكن عاوز أٌولها احنا برده بنشتغل وعندنا إمكانيات".

وتابع "الحسيني"، "إحنا كلنا زي بعض، ربنا خلقنا زي بعض وإحنا ما بنعرفش نكره حد، ومش عايزين حد يكلم كتير عننا كفاية شغلنا يتكلم عننا، وشغلنا في حد ذاته يعتبر رد علي أي كلام".

Advertisements

وكان عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر قد شنو هجوماً على ياسمين صبري، بعدما نشرت تعليقاً يسخر من المصابين بمتلازمة داون.

وتعود البداية عندما ياسمين نشرت الفنانة صورة لها وهي تقف على رأسها، ووضعت متابعة لها تعليقاً قالت فيه إنها قامت بهذه الحركة وهي بعمر الـ6 سنوات، فردت عليها ياسمين صبري ساخرة: أراهن أنك قمتِ بذلك ولهذا أنت مصابة بمتلازمة داون.