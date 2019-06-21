أخبار مصر | رئيس "المترو" يتفقد اللمسات النهائية بالمحطات استعدادًا للأمم الأفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "المترو" يتفقد اللمسات النهائية بالمحطات استعدادًا للأمم الأفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام المهندس على الفضالي، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، اليوم الجمعة، بتفقد عدد من محطات المترو، قبيل انطلاق أولى مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية على أرض مصر.

شملت الجولة محطات "العباسية والأستاد وأرض المعارض"، وشارك في الجولة المهندس إيهاب فهيم، والمهندس عزت عفيفي، مساعدي رئيس الشركة.

وكذلك استعدادات المحطات لأمم أفريقيا، واللمسات الأخيرة لتركيب الزينة، كما اطمئنوا على سلامة التشغيل، وانتظام حركة التقاطر بين القطارات بمختلف الخطوط الثلاثة.

وعلى هامش الجولة، تفقد قيادات المترو تركيب الخرائط الإرشادية بالمحطات لتسهيل تنقلات الجمهور، وكذلك تركيب بوسترات كأس الأمم الأفريقية، وتشغيل الأغاني الوطنية المشجعة للبطولة الكروية بجميع محطات مترو الأنفاق.

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وشددت قيادات المترو على ضرورة عمل فرق الصيانة والطوارىء على مدار الساعة للتعامل مع أي موقف طارىء، وتذليل أي عقبات، مؤكدين على أنه لن يتم التهاون بشأن أي شيء يخص التشغيل، وأن المترو على أتم استعداد لنقل جميع مرتاديه خلال البطولة الأفريقية.

وكانت شركة المترو، قد علقت الزينة الخاصة ببطولة الأمم الأفريقية، في محطات: نادي الشمس بالخط الثالث، وكذلك محطات: الشهداء ( صالة المرج - صالة حلوان )، والسادات وشبرا الخيمة وكلية الزراعة بالخط الثاني، إضافة إلى ( صالة المرج - صالة حلوان )، وأيضا محطات المرج الجديدة بالخط الأول.

وأعلنت شركة مترو الأنفاق، عن مد عدد ساعات تشغيل المرفق تزامنا مع بطولة الأمم الأفريقية، ليصبح التشغيل من الساعة 5.30 صباحا حتى الواحدة والنصف، بعد منتصف الليل، بزيادة قدرها ساعة إضافية في التشغيل.

كما أكدت على تشكيل فرق للطوارئ لمتابعة الموقف باستمرار بالمحطات، وزيادة أعداد صرافين التذاكر، وتشغيل المحطات بكامل طاقتها بالتنسيق مع ادارات الركاب، وتعديل جداول تشغيل القطارات بخطوط المترو الثلاثة لتقليل زمن التقاطر، وتوفير قطارات فوارغ لسحب التكدسات خلال المباريات الهامة ذات الاقبال الجماهيرى الكثيف مثل مباريات (مصر/الافتتاح/النهائيات).