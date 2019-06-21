مصر | ذبحوه ورموا جثته.. ضبط المتهم الثالث في واقعة قتل سائق بمنشأة القناطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ذبحوه ورموا جثته.. ضبط المتهم الثالث في واقعة قتل سائق بمنشأة القناطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة من القبض على المتهم الثالث في واقعة ذبح سائق لسرقته بمركز منشأة القناطر، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

كان نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في كشف ملابسات واقعة العثور على جثة شاب مذبوح، بمركز منشأة القناطر، وتبين أن عاطلين وراء ذبحه لسرقته.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للرائد سامح بدوي رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب مصاب بجرح ذبحي بالرقبة.

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وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث شمال أكتوبر، وتبين أن الجثة لشاب مقيم بمحافظة المنوفية، ورجحت التحريات الأولية إلى أن قتله بدافع السرقة.

وبتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة، بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، توصلت جهود فريق البحث إلى أن المجني عليه يدعى حسن.ح.م، في العقد الثاني من عمره، وأن وراء ارتكاب الجريمة عاطلين لسرقة سيارة المجني عليه، وبمحاولته مقاومتهم تعدوا عليه بسلاح أبيض محدثين إصابته التي أودت بحياته وفرا هاربين.

وبإعداد عدة مامويات لضبطهم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تمكنت قوة أمنية من القبض على إثنين منهم، وبمواجهتهما اقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وبالتوصل لمكان هروبه المتهم الثالث، تمكنت القوات من القبض عليه، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.