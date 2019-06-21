شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة المنيا تنهي الاستعدادات لعرض مباريات بطولة أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، إن المحافظة أنهت كل الاستعدادات والإجراءات الخاصة بعرض ومتابعة مباريات بطولة الأمم الإفريقية، التي ستقام بمصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو 2019، بالتنسيق بين مديرية الشباب والرياضة ومديرية الأمن ووزارة الاتصالات والصحة وهيئة الإسعاف.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتوفير سبل الراحة لرواد الأندية ومراكز الشباب خلال فترة البطولة، ورفع كفاءة النظافة والتجميل بمحيط مراكز الشباب والتنسيق الدائم مع مديرية الشباب والرياضة لإزالة أي معوقات على الفور.

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وقال مندي عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، إنه تم تخصيص شاشتين عملاقتين، إحداهما في نادي ناصر الفكرية بأبوقرقاص جنوب مدينة المنيا، والثانية بنادي المنيا الرياضي، لعرض المباريات للمواطنين بالتنسيق مع وزارة الاتصالات ومديرية الامن.

وأضاف مدير المديرية أنه تم تخصيص 90 صالة داخل مراكز الشباب بالمدن والقرى موزعين على مستوى مراكز المحافظة لإذاعة مباريات كأس الأمم الأفريقية من خلال شاشات عادية كأسلوب جذب للأعضاء نحو مراكز الشباب مؤكدا على تفعيل المتابعة الميدانية اليومية لضمان انتظام العمل بمراكز الشباب ومراعاة عوامل الأمن والسلامة داخل مراكز الشباب والأندية خلال أيام البطولة.

وأكد الدكتور شريف مدحت مدير فرع هيئة الإسعاف بالمنيا، على الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وتجهيزها بالمستلزمات الطبية والمرور لتأمين جميع مراكز الشباب المتواجدة بها شاشات عرض بصفة دورية.

كما أعلنت مديرية الصحة رفع حالة الطوارئ تحسبا لوقوع أي مستجدات ورفع درجة الاستعداد بجميع بالمستشفيات العامة والمركزية التابعة للمديرية.