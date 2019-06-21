شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الموهوبين بتعليم بالبحر الأحمر تفوز بالمركز الثاني في إلقاء وكتابة الشعر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصدت إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر المركز التانى على مستوى الجمهورية في مجال الإلقاء الشعرى وكتابة الشعر في مسابقات مبدعي المستقبل والتي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وأكد مكرم عدلي، مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن الطالب عبدالرحمن سراج فاز بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقات مبدعي المستقبل مجال كتابة الشعر من مدرسة الحرية الابتدائية- رأس غارب.

كما فازت الطالبة خديجة عوض محمد إبراهيم من ادارة الشلاتين بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقات مبدعي المستقبل في مجال الإلقاء.