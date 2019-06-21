شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسس «استثمر في وطنك الثاني مصر»: لدينا 20 هدفًا نسعى لتحقيقه من المبادرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت مبادرة «استثمر في وطنك الثاني مصر» وثيقة الأهداف المنظمة لعمل المبادرة في الفترة المقبلة برئاسة المستشار محمد سالم الخبير القانوني البارز.

وحدد سالم عدة بنود كأهداف للمبادرة سيسعى إلى تحقيقها خلال الفترة المقبلة أولها نقل عدد من الاستثمارات العربية إلى مصر، واستقطاب رجال الأعمال العرب الذين يستثمرون في دول مثل تركيا وشرق أوربا لنقل استثماراتهم لمصر.

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وأكد الخبير القانوني أن من أهداف المبادرة أيضا تبادل الخبرات العربية في شتى المجالات الاقتصادية، وخلق حوار اقتصادي على المستوى الشعبي بين رجال الأعمال العرب ورجال الأعمال المصريين هذا بجانب العمل على إنشاء شراكات بين الطرفين.

ومن أهم أهداف المبادرة التي يسعى إليها المستشار محمد سالم خلال الفترة المقبلة تحقيق حلم السوق العربية المشتركة في إطار شعبي وسياسي وخاصة في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع الرئيس السيسي وباقي الزعماء العرب.

وأوضح سالم أنه سيبذل كل جهده لتسهيل طريق الاستثمار العربي في مصر بكافة السبل والوسائل لتشجيعه، وخاصة الاستثمار في المجالات التي تحقق لمصر أرباحا كبرى كالاستثمار في مجال السياحة مشيرا إلى أنه بدأ في وضع خطة شاملة من أجل الترويج للفرص الاستثمارية في مصر معتمدا في ذلك على جمعيات رجال الأعمال العربية وكذلك المصريين في الخارج الذين سيقومون بدور وطني كبير في هذه المبادرة لإنجاحها والمساهمة ولو بجزء بسيط في المشروع الكبير الذي يقوده الرئيس السيسي من أجل النهوض بالاقتصاد القومي المصري.

ويرى الخبير القانوني البارز أن الإعلام سيلعب دورا كبيرا في مبادرته حيث سيستخدمه بشكل كبير من أجل الترويج للفرص الاستثمارية في مصر على أن يتبع هذا الأمر رحلات لوفود من المبادرة لكافة الدول العربية للحديث مع رجال الأعمال العرب والترويج للاستثمار في مصر وشرح طرق تنفيذ هذا الاستثمار.