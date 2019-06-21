شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا بدوي: مصر مازالت حية نابضة تنظم بطولة بهذه الضخامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشادت الإعلامية، رانيا بدوي، بالأمن والاستعدادت اللازمة لاستقبال بطولة كأس الأمم الأفريقية في مصر، قائلة: «الأمن مستتب ومصر دولة قوية».

ونشرت «بدوي» على صفحتها برنامجها الرسمية «كلام رنوووش»، اليوم الجمعة، قائلة: «أري شوارع تتجمل وتتزين بأعلام أفريقيا، كافيهات تستعد، أعلام تطبع وأكل عيش الغلابة ينتعش، استاد القاهرة يمتلأ جمهورا، فنادق أشغالها١٠٠٪ أصدقاء وأقارب يتواعدون لمشاهدة المباريات سويا، الأمن مستتب ودولة قوية».

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وتابعت: «من يصدق أن هذه هي مصر التي حاول الإخوان حرقها يوم ٢٨ يناير، من يصدق أن مصر بعد كل ما حدث مازالت حية نابضة مشعة، تنظم بطولة ضخمة ويأتيها الناس من كل حدب وصوب، مصر متماسكة صامدة، رغم أن كل من حولها يحترق، هذه مصر التي أعرفها».

واختتمت الإعلامية تدوينتها، قائلة: «اللهم أحفظ بلدي من كل شر، شجع بلدك».

وتقام اليوم المباراة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي مصر وزيمبابوي في العاشرة مساء، في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية.