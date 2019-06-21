شكرا لقرائتكم خبر عن «أمهات مصر»: انقسام بين أولياء أمور الثانوية حول مشاهدة أبنائهم لمبارة مصر وزيمبابوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن هناك انقسام بين أولياء أمور طلاب الثانوية العامة الذين سيؤدون إمتحان مادتي الفيزياء والتاريخ غدا السبت، حول السماح لأبنائهم لمشاهدة مبارة مصر وزيمبابوي مساء اليوم الجمعة ضمن بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في مصر .

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وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن هناك أولياء أمور قرروا الإنتهاء من المذاكرة ومراجعة الإمتحان قبل بدء المبارة والسماح لأبنائهم بمشاهدتها لأنهم مصممين ومتمنيين فوز مصر، مؤكدين أن أبنائهم ضغطوا أنفسهم حتي ينتهوا من مذاكرة ومراجعة الإمتحان لمشاهدة المبارة والخروج من الضغط النفسي بسبب الإمتحانات.

وأوضحت عبير، أن هناك أولياء أمور آخرين أعلنوا عدم السماح لأبنائهم بمشاهدة المبارة خاصة الطلاب الذين سيؤدون امتحان الفيزياء غدا، مؤكدين أن المادة صعبة وتحتاج لتركيز جيد .

جدير بالذكر أن بطولة كأس الأمم الأفريقية تنطلق اليوم الجمعة، وتستمر حتى 19 يوليو المقبل، وتستقبل البطولة 6 استادات وهي «القاهرة والدفاع الجوي والسلام والإسماعيلية والإسكندرية والسويس».