السفير الإيطالي يدعو "البيئة" للمشاركة في الحدث الأكبر في أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تلقت وزيرة البيئة، دعوة من جامباولو كانتيني سفير ايطاليا بالقاهرة للمشاركة في عدد من الأحداث المتعلقة بمجال البيئة والتي ستقام في إيطاليا خلال الفترة القادمة، في مقدمتها معرض التكنولوجيا الخضراء ECOMONDO 2019 لعرض أحدث نماذج الاقتصاد الدوار والتكنولوجيا المستدامة والذي يعد الحدث الأكبر في أوروبا.

وأوضح كانتيني، أن مصر ستكون هي البلد الضيف في المعرض نظرا لما حققته من تقدم في هذا المجال، بالإضافة إلى المشاركة في مؤتمر اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط من التلوث، بحسب بيان لوزارة البيئة.

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ورحبت الوزيرة، بالمشاركة في الحدث مؤكدة أن مصر تولي اهتمام كبير بالتوسع في الاقتصاد الدوار، حيث يتم التركيز على هذا البعد خلال الإعداد لقانون البيئة الجديد ويمكن تبادل الخبرات مع ايطاليا في هذا المجال.

وأكدت على اهتمامها باتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في المعرض وذلك ضمن توجه وزارة البيئة نحو توسيع قاعدة الشركاء، مشددة على حرص مصر على التعاون مع ايطاليا في مجال البيئة والاستفادة من الخبرة الايطالية خاصة في مجال التنوع البيولوجي.

وناقش الجانبان، توسيع مجالات التعاون المصري الإيطالي خاصة في مجال إدارة المخلفات الصلبة، حيث ناقشا تفعيل المرحلة الثالثة من مشروع ادارة المخلفات الصلبة في المنيا، وإمكانية تطبيقه في محافظات أخرى.

ومن جانبه، أشار السفير الإيطالي إلى أن التعاون المصري الايطالي وثيق وممتد منذ فترة طويلة، مشيدا بالتعاون مع وزارة البيئة المصرية في مجال دعم وتطوير المحميات الطبيعية مثل وادي الريان بالفيوم، وأكد على تطلع بلاده لمزيد من التعاون في المستقبل.