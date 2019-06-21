تزامنًا مع أمم أفريقيا.. "مستقبل وطن" يعد دليلًا للوجهات السياحية بمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:
أعدت أمانة التنظيم والمتابعة بحزب "مستقبل وطن"، دليلًا استرشاديًا يضم معالم مصر السياحية ومميزاتها ونبذة تعريفية عنها، وذلك تزامنا مع انطلاق بطولة أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر في نسختها الـ32 خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو.
ويشمل الدليل عددًا من الوجهات التي تضمها محافظات البطولة أبرزها، الأهرامات الثلاثة وحديقة الأزهر والحسين بالقاهرة، وبالإسكندرية مكتبة الإسكندرية والقلعة، وكذلك الآثار التي تضمها محافظتا السويس والإسماعيلية.
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