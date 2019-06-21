أخبار مصر | قرارات عاجلة من الأوقاف بشأن 3 أئمة

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قررت وزارة الأوقاف تحويل عبدالله محمد عبد الحميد دعبس، إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة إلى باحث دعوة مع إيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيق والتنبيه على جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكينه من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس بالمساجد.

وألغت الوزارة تصريح الخطابة للشيخ عمر إبراهيم عبد العزيز، خطيب مكافأة بمديرية أوقاف الجيزة والتنبيه على جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكينه من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس بالمساجد.

كما ألغت الوزارة أيضا تصريح الخطابة للداعية الشيخ كمال أحمد عبد الرحيم علي خطيب متطوع بمديرية أوقاف القاهرة ويعمل معلم أول بمعهد الهدى الديني الأزهري بالمعصرة - حلوان، والتنبيه على جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكينه من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس بالمساجد وذلك لعدم التزامهم بتعليمات الوزارة بشأن خطبة الجمعة .