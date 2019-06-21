أخبار مصر | تداول 567 مواسير بترولية بموانئ البحر الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تداول 567 مواسير بترولية بموانئ البحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (19) سفينة وتم تداول (567) مواسير بترولية بوزن 5 الاف طن و(409) شاحنة بضائع و(98) سيارة حيث شملت حركة الواردات(137) شاحنة و(73) سيارة فيما شملت حركة الصادرات(567) مواسير بترولية بوزن 5 الاف طن و(272) شاحنة بضائع و(25) سيارة .

ومن المنتظر أن يستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين بوسيدون اكسبريس وMoseldjkبينما تغادر ثلاث سفن وهى امانة،الحرية2،النوى اكسبريس فيما استقبل الميناء بالامس ثلاث سفن وهى امانة، الحرية1، النوى اكسبريس وغادرت السفينتين بوسيدون اكسبريس وValeria كما يستقبل ميناء نويبع السفينة سينا وتغادر السفينة بريدج فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين ايلة وسينا وغادرت السفينة سينا .