أخبار مصر | حكم قراءة القرآن للمقريء قبل الخطبة.. "الإفتاء" تجيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حكم قراءة القرآن للمقريء قبل الخطبة.. "الإفتاء" تجيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، من سائل يقول ما حكم قراءة المقرئ للقرآن يوم الجمعة قبل الخطبة؟

وأجابت الإفتاء، عبر الصفحة الرسمية على موقع فيسبوك:أنه يجوز قراءة المقرئ للقرآن يوم الجمعة قبل الخطبة، ولا يعد هذا من الابتداع شرعًا، لأن قراءة المقرئ للقرآن يوم الجمعة واستماع الناس له هو من الاجتماع المحمود شرعًا للذكر وقراءة القرآن.

وأضافت أن القارئ والمستمع داخلان بذلك في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ما اجتَمَعَ قَومٌ في بَيتٍ مِن بُيوتِ الله يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ ويَتَدَارَسُونَهُ بَينَهُمْ، إِلَّا نَزَلَت عَلَيهِم السَّكِينَةُ وغَشِيَتهُم الرَّحمَةُ، وحفَّتهُم المَلَائِكَةُ، وذَكَرهُمُ اللهُ فيمَن عِندَه» رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.