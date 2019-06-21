أخبار مصر | "إكرام الضيف واجب" و"المدرجات أموال عامة".. الأزهر يطلق حملة توعوية لمشجعي أمم أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "إكرام الضيف واجب" و"المدرجات أموال عامة".. الأزهر يطلق حملة توعوية لمشجعي أمم أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق مركز الأزهر العالمي للفتوى بمناسبة بطولة كأس الأمم الأفريقية، حملة توعوية على السوشيال ميديا تحت شعار "أخلاقك عنوانك" يوجه من خلالها رسائل توعوية للاعبي ومشجعي كرة القدم.

وقال المركز عبر صفحته على الفيسبوك: "الملعب والمقاعد في المدرجات والمرافق في الاستاد أموال عامة وملك للجميع؛ فحافظ عليها لمن يأتي بعدك، ولا تُهْدرها".

وأضاف: "إكرام الضيف واجب، وهو خُلُقٌ إسلاميٌّ رفيعٌ، فأكرِمْ ضيوفَ مصر من مشجعي الدول الأخرى بالتسامح ولين القول والفعل".