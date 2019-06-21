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الكنيسة تنفي وقف الرحلات والمؤتمرات خلال فترة الصيف

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شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تنفي وقف الرحلات والمؤتمرات خلال فترة الصيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الجمعة، ما تردد عن إيقاف الرحلات والمؤتمرات الكنسية خلال فترة الصيف.

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وقالت الكنيسة، في بيان لها: «نشرت بعض المواقع الإلكترونية الإخبارية، معلومات مفادها، إيقاف الرحلات والمؤتمرات الكنسية خلال فترة الصيف، تؤكد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن هذه المعلومات والأخبار غير صحيحة جملةً وتفصيلًا. وأن مقطع الفيديو المنشور على هذه المواقع، مقطع قديم».

وأهابت الكنيسة بوسائل الإعلام الالتزام بأمانة الكلمة وتحري الدقة فيما ينشرونه، والاضطلاع بالمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم.

ودعت بأن يحفظ الله مصر والمصريين من كل سوء.

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