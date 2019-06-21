شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس «تسويق سياحة الأقصر»: ارتفاع المعدلات السياحية ترفع الطلب على دراستها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت لجنة تسويق السياحة الثقافية عن اختيار محمد عثمان نائب رئيس غرفة شركات السياحة، لمناقشة مشروعات التخرج لطلاب كلية السياحة والفنادق بجامعة جنوب الوادي، وذلك بهدف الاعلاء من جانب وقيمة اكتساب الخبرات والمهارات العملية لدي طلاب السياحة والفنادق.

وقال «عثمان» في بيان صحفي اليوم، أن عودة الحركة بقوة، ومؤشراتها الحالية تؤكد أن الطلب سوف يرتفع على دارسي السياحة والفنادق خلال المستقبل، موضحا أن احد جوانب الحصول على تجربة سياحة مميزة هو مقدم الخدمة للسائح، ومن هنا كان دور كلية السياحة والفنادق في تقيم مشروعات التخرج التي يتقدم بها الطلاب للكلية.

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وأضاف رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن المشروعات التي تقدم بها طلاب الكلية خلال العام الجاري مرتبط ارتباط وثيق بمنتج السياحة الثقافية وذلك نتيجة لتأثير البيئة المحيطة بالكلية وتأثيرها على الدارسين.

كما تابع أن من بين المشروعات التي تقدم بها الطلاب مشروع حول مستقبل السياحة الالكترونية، وتأثيرها على مستقبل السياحة التقليدية، موضحا أن وجود الجانب العملي والتزامن مع قضايا القطاع يرفع من كفاءة دارسي السياحة .

وأكد «عثمان» أن لجنة تسويق السياحة الثقافية بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع كلية السياحة والفنادق جامعة جنوب الوادي، بهدف توفير فرص تدريب للطلاب في الفنادق وشركات السياحة والفنادق العائمة، مرافقة المرشدين خلال شرحهم للسائحين المقاصد الأثرية، مؤكدا أن اللجنة تدعم جهود د. صابرين عبدالعزيز عميد الكلية في صقل الدراسة النظرية بالجانب العملي، وهو ما يجعل الخريج جاهز للاحتكاك بالحياة العملية .