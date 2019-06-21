شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو موسى: على المجتمع أن يعزز من جديد قواه الناعمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الصالون الثقافي للدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، ووزير التعليم العالي، ورئيس جامعة المنصورة الأسبق، لقاءه الشهري مساء أمس رقم 24، حيث استضاف السياسي المخضرم عمرو موسى، وزير خارجية مصر الأسبق، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، رئيس لجنة إعداد الدستور المصري عام 2014.

وكان موضوع الصالون هو «أثر سياسات ترامب على مستقبل العالم العربي في ظل تعاظم دور القوى الإقليمية غير العربية».

Advertisements

وتناول عمرو موسى المشهد السياسي الدولى من كافة جوانبه، خاصة بعد وصول الرئيس الأمريكي ترامب إلى البيت الأبيض، كما حلل أثر المعطيات الدولية والإقليمية المستجدة على مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

وأكد أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق على الدور المحوري لمصر في المنطقة بفضل قوتها الناعمة وريادتها الثقافية واستقرارها، معربا عن تفاؤله من حيث قدرتنا على تجاوز المرحلة الصعبة الحالية التي تعيشها المنطقة، وأن صفقة القرن وغيرها من خطط الغرب التي لم تتوقف منذ عقود لا تلزم مصر أو العرب بشيء إذا تعارضت مع مصالحنا الوطنية أو ثوابتنا القومية.

وقال «موسى» إن من واجب مجتمعنا المصري بعد أن حقق الاستقرار ووضع قواعد التنمية الجادة أن يعزز من جديد قواه الناعمة المتمثلة في التعليم الذي يتعين أن يحتل قمة سلم الأولويات، وكذلك الثقافة والبحث العلمي واللامركزية وقطاع الزراعة والمشاركة السياسية للشباب في ظل دولة القانون المدنية الحديثة.

الجدير بالذكر أن هذا الصالون الثقافي الخاص يضم نخبة من الوزراء والمسؤولين والمثقفين وأساتذة الجامعات والخبراء في مجال العمل العام.