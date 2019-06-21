شكرا لقرائتكم خبر عن «فؤاد» تبحث مع سفيرة كوبا أول تعاون بيئي.. ودعوة إيطالية لـ«التكنولوجيا الخضراء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تانيا اجيار، سفيرة دولة كوبا بالقاهرة لمناقشة بدء التعاون المشترك في مجال البيئة، في ظل تشابه عدد من التحديات البيئية التي تواجه البلدين، حيث أشارت السفيرة الكوبية إلى اهتمام بلادها بموضوع تمويل آثار تغيرات المناخ.

ورحبت وزيرة البيئة بالتعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال البيئة بين البلدين وتقديم مصر الدعم الفني اللازم في الموضوعات البيئية الملحة، ومنها إدارة المياه وخطط الإدارة المتكاملة للسواحل والحفاظ على جودة المياه، خاصة في ظل ما حققته مصر من خطوات جادة فيه.

ومن جانبها، أكدت سفيرة كوبا أن التعاون المرتقب سيكون أول تعاون ثنائي بين البلدين في مجال البيئة، وشددت على تطلع بلادها إلى هذا التعاون، خاصة في ظل ما تشهده مصر من خطوات ثابتة في تحقيق التنمية والتعاون المشترك بين قطاعات التنمية، مضيفة تطلعها للاستفادة من الخبرات المصرية في مجال البيئة.

وفي سياق متصل، نظمت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة دورة تدريبية لبناء القدرات على مستوى المحافظات لتطوير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة»، ويأتي هذا في إطار جهود وزارة البيئة للتوعية بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة البلدية. وتستهدف الدورة ممثلى وحدات المخلفات الصلبة بالمحافظات الأربع التابعة للبرنامج (كفرالشيخ، الغربية، قنا، أسيوط).

وتهدف الدورة إلى توفير الأدوات اللازمة لخلق جيل من المتدربين المتميزين ذوي الكفاءة العالية في مجال إدارة المخلفات الصلبة لقيادة العملية التدريبية، وتمكين المتدربين من المعرفة والمهارات اللازمة لرفع كفاءة العمل وتحسين الأداء التنظيمي.

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وتضمنت الدورة مجموعة من التجارب التطبيقية الفعلية لتنفيذ خطة مستقبلية فعالة لخلق جيل جديد من المدربين.

وفي الوقت نفسه، تلقت وزيرة البيئة الدعوة من جامباولو كانتيني، سفير إيطاليا، بالقاهرة للمشاركة في عدد من الأحداث المتعلقة بمجال البيئة، التي ستقام في إيطاليا خلال الفترة القادمة، منها معرض التكنولوجيا الخضراء ECOMONDO 2019 لعرض أحدث نماذج الاقتصاد الدوار والتكنولوجيا المستدامة.

وستكون مصر البلد الضيف في المعرض، نظرًا لما حققته من تقدم في هذا المجال، بالإضافة إلى المشاركة في مؤتمر اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط من التلوث.

ورحبت الدكتورة ياسمين فؤاد بالمشاركة، مؤكدة أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في الاقتصاد الدوار، حيث يتم التركيز على هذا البعد خلال الإعداد لقانون البيئة الجديد ويمكن تبادل الخبرات مع إيطاليا في هذا المجال.

كما أكدت على اهتمامها بإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في المعرض، ضمن توجه وزارة البيئة نحو توسيع قاعدة الشركاء، مُشددة على حرص مصر على التعاون مع إيطاليا في مجال البيئة والاستفادة من الخبرة الإيطالية، خاصة في مجال التنوع البيولوجي.

كما ناقش الجانبان توسيع مجالات التعاون المصري الإيطالي، خاصة في مجال إدارة المخلفات الصلبة، حيث ناقشا تفعيل المرحلة الثالثة من مشروع إدارة المخلفات الصلبة في المنيا، وإمكانية تطبيقه في محافظات أخرى.

ومن جانبه، أشار السفير الإيطالي إلى أن التعاون المصري الإيطالي وثيق وممتد منذ فترة طويلة، مُشيدًا بالتعاون مع وزارة البيئة المصرية في مجال دعم وتطوير المحميات الطبيعية، مثل وادي الريان بالفيوم، وأكد على تطلع بلاده لمزيد من التعاون في المستقبل.