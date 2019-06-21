شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: جاري تنفيذ 11 مشروعًا بقطاع مياه الشرب بتكلفة مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه في إطار خطة محافظة الشرقية للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وإيماناً بحق المواطن في الحصول على كوب مياه نظيف، تم تنفيذ عدد من المشروعات الهامة بقطاع مياه الشرب طبقاً للخطة المحددة لحل مشاكل المناطق الساخنة بنطاق المحافظة بإجمالي تكلفة مالية بلغت مليارا و255 مليون جنيه.

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وأشار، في بيان، إلى أن الأعمال شملت توسعة محطة مياه ههيا والتي تعمل بطاقة (102) ألف م 3 وتؤدى الخدمة لمراكز (ههيا- ديرب نجم- الإبراهيمية)، وإنشاء مروق لمحطة مياه الحسينية والتي تعمل بــطـاقة ( 34 ) ألف م3، وإنشاء محطة مياه تلراك والتي تعمل بطاقة (26) ألف م3/ يوم بمركز أولاد صقر، وإنشاء محطة مياه مشتول السوق والتي تعمل بطاقة (68) ألف م3 / يوم والتي تؤدى الخدمة لمركز مشتول السوق والقـــرى المحيطـة، بالإضاقة إلى أعمال توسعات محطة مياه فاقوس.

وأوضح المحافظ أنه جار تنفيذ أعمال 11 مشروعا بقطاع مياه الشرب خلال عام 2018/2019 لدخولها الخدمة طبقاً للمواعيد المحددة، ما بين إنشاء محطات مياه شرب ووحدات مياه فائقة الجودة وشبكات مياه بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بإجمالي تكلفة تبلغ حوالي مليار جنيه، وتشمل مشروع إنشاء محطة مياه أبوكبير والتي تعمل بطاقة (34/68) ألف م3 / يوم وبتكلفـة مالية تبلغ 325 مليون جنيه والتي تؤدى الخدمة لمركز أبوكبير والقـرى المحيطة والتـوابع، بالإضافة إلى إنشاء محطة مياه البكارشة / صان الحجر والتي تعمل بطاقة (51) ألف م3/ يوم وبتكلفـــــة 350 مليون جنيه تؤدي الخدمة لمراكــز (صـان الحجـر- الحسينية- منشأة أبوعمـر)، كما جار إنشاء عدد (8) وحدة مياه فائقة الجودة بطاقة (5) آلاف م3/ يوم لكـــــل وحــدة بتكلفـــــة إجمالية تبلغ 257مليون و500 ألف جنيه بقري (طاروط، كفر الحمام، كفرالجراية، المانسترلي) بمركز الزقازيق– تليجة بمركز كفرصقر- العدوة بمركز ههيا، بالإضافة إلى استكمال شبكات مياه من محطة مياه بلبيس لقرية بردين بمركز الزقازيق بتكلفـــــة مالية تبلغ 53 مليون جنيه.

وأكد محافظ الشرقية أنه جار التنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإقامة محطات مياه الشرب لخدمة أبناء المحافظة، مشدداً على ضرورة الإلتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ.