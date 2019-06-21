شكرا لقرائتكم خبر عن «فودة»: العالم كله سيشاهد «أمم أفريقيا».. وشاشات عملاقة بشرم الشيخ وطور سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن العالم كله ستتوجه أنظاره اليوم إلى مصر لمتابعة كأس بطولة الأمم الأفريقية.

وأضاف أن أكثر من مليار ونصف مشاهد سيشاهدون المبارايات لمتابعة المنتخبات الأفريقية واللاعبين المحترفين في أوروبا، مشيرًا إلى أن البطولة ستحقق أرباحا ومكاسب مالية كبيرة لمصر، علاوة على الدعاية والترويج السياحي لمصر.

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واعتبر «فودة» أن الاستعدادات في القاهرة والدعاية جعلها عاصمة رائعة. وتفقد المحافظ الليلة الماضية شاشات العرض في خليج نعمة والسوق القديمة ومنطقة الهضبة، وأمر بتشغيلها لمشاهدة مبارايات كأس الأمم الأفريقية.

ووجَه بتشغيل المباريات على شاشات العرض في طور سيناء وشرم الشيخ طوال أيام البطولة وتأمين المشاهدين بكافة المدن.

وطالب أيضًا بتشغيل المبارايات في جميع مراكز الشباب. وأكد ضرورة مراجعة إذاعة جنوب سيناء شبكات الإرسال وتقويتها ومعالجة أي ضعف في الإرسال. وطالب فودة بإصلاح الملاعب الموجودة بالشوارع وصيانتها دون ترك آثار للتخريب والعبث. وأكد ضرورة تنظيم مؤتمر لتوظيف الشباب وعرض فرص العمل الموجودة في القطاع السياحي الموجودة لدى كل فندق ومنشأة سياحية تحتاج للعمالة.

فودة العالم كله سوف يشاهد البطولة الأفريقية من مصر