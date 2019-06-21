شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأفغاني: نشكر الإمام الأكبر على دوره في الدعوة للسلم العالمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحب رئيس دولة أفغانستان، أشرف غني أحمد زي، والشيخ فيض محمد عثمان، وزير الحج والإرشاد والأوقاف الأفغاني، بممثلي الأزهر، عقب إلقاء د. عبدالمنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، لكلمته، ومعه د. محمد عبدالستار الجبالي، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون، متوجهين إليهما ومن معهما من بعثة الأزهر بأفغانستان بالتحية، ودعوتهم إلى تناول مأدبة العشاء بقصر الرئاسة.

وأثناء مأدبة العشاء، ألقى الرئيس الأفغاني كلمة قدم فيها الشكر لوفد الأزهر ولمصر رئاسة وحكومة وشعبا، ولشيخ الأزهر، خاصة على دوره في الدعوة للسلم العالمي وتحركه العملي في دول العالم لتوضيح سماحة الإسلام.

وقال إنه من محبي وعشاق الأزهر وأنه مكث شهرًا في مصر زار خلاله الأزهر عدة مرات، مبينًا أن العلاقة بين مصر وأفغانستان علاقة وطيدة وتاريخية، موضحا أن «لمصر والأزهر أفضال كثيرة على دولة أفغانستان»، مبينًا أن عددًا من رؤساء أفغانستان وقادتها تعلموا في الأزهر مثل موسى شفيق، الذي أصبح سفيرًا، ومحمد صادق مجددي، درس بالأزهر وأصبح رئيسًا للجمهورية، وعبدالله عبدالله، ابن الأزهر وأصبح رئيسًا للجمهورية، والآن أعداد غفيرة من طلابنا بالأزهر، موضحًا أنه على علم باعتناء فضيلة الإمام الأكبر برعايته الدائمة للوافدين، مؤكدًا أن مصر والأزهر لهما مكانتهما لدى الأفغانيين.