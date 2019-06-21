منتخب جنوب أفريقيا يزور الأهرامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

زار منتخب جنوب أفريقيا، صباح اليوم الجمعة، منطقة آثار الهرم وكان في استقبالهم أشرف محيي الدين مدير عام آثار الهرم.

وشملت الجولة زيارة الهرم الأكبر، وتمثال أبو الهول، ومعبد الوادي، حيث استمع الوفد إلى شرح الأثري عرفات سعيد والذي رافقهم خلال الجولة.

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وأعرب أعضاء الفريق، عن إعجابهم بالمنطقة الأثرية والأهرامات وعبقرية المصري القديم في بنائها.

وحرص الفريق للتوجه إلى منطقة البانوراما لتسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية.​