من أمام ضريح الشعراوي.. وزير الأوقاف يوجه 3 رسائل مهمة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

زار وزير الأوقاف، قبر الشيخ محمد متولي الشعراوي، وذلك ضمن جولته بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية لافتتاح مسجد النادي بها.

وأكد الوزير أن الشعراوي رحمه الله تعالى كان قيمة وقامة ورمزا وطنيا كبيرا، وواحدا من أفضل من خدموا كتاب الله (عز وجل) في تاريخ الفكر الإسلامي.

وصرح وزير الأوقاف، في بيان اليوم، بأن الزيارة كانت تهدف إلى عدة أمور، الأول: بيان جواز زيارة القبور للعظة والاعتبار بحال من مضى، ولا سيما أهل الفضل منهم، والثاني: تقدير منزلة الرجل ودوره في خدمة كتاب الله عز وجل، والثالث: الرد على من سولت لهم أنفسهم الافتئات على الرجل ومحاولة النيل منه.