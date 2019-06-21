العنب يقفز للمركز الرابع.. ارتفاع صادرات مصر الزراعية لـ 3.7 مليون طن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية، إلى أكثر من 3.7 مليون طن وذلك خلال الفترة من الأول من يناير 2019 وحتى٢٠يونيو الحالي.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الجمعة، إن الصادرات بلغت 3 مليون و728 ألف و343 طن من المنتجات الزراعية بزيادة 199 ألف و259 طن عن نفس المدة من العام الماضي، وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والفاصوليا والفلفل والخيار والرمان والثوم والجوافة.

وأضاف التقرير، أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و637 ألف و730 طن، بالإضافة لتصدير 677 ألف و376 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 246 ألف و731 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 42 ألف و565 طن.

في حين احتلت الفراولة على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 24 ألف و 475 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الثوم على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 16 الف و133 طن.

بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا المركز السابع بإجمالي 11 ألف و871 طن، تليها في المركز الثامن الجوافة بإجمالي 5852 طن، بينما حصل الرمان على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 3177 طن، بينما حصل الفلفل والخيار على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 4869 طن للفلفل و4826 طن للخيار.