"لو هتحضر الماتش".. المرور تحدد أسهل طرق الوصول إلى ستاد القاهرة لحضور افتتاح الكان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

انتهت الإدارة العامة للمرور من تحديد عدد من الطرق المؤدية إلى ستاد القاهرة، لتسهيل وصول مشجعي المنتخب المصري إلى الاستاد في أسرع وقت ممكن وتجنبًا للزحام المروري بالشوارع والمحاور الرئيسية.

وينشر "الخليج 365" أبرز الطرق التي حددتها إدارة المرور المؤدية إلى ستاد القاهرة:

- القادم من محور 26 يوليو

يستكمل القادم من محور 26 يوليو، رحلته المرورية حتى منزل ميدان لبنان، واستكمال الطريق حتى نادي الزمالك، ومنه إلى شارع جامعة الدول العربية، ومنه إلى كورنيش النيل، ثم مسرح البلون حتى مطلع كوبري أكتوبر، والتوجه حتى نزلة طريق صلاح سالم أو العروبة، ومنه إلى بانوراما حرب أكتوبر؛ حتى ستاد القاهرة.

- القادم من إمبابة و الوراق

يتجه القادم من إمبابة والوراق إلى كوبري الساحل ومنه إلى رمسيس ويتم استكمال الطريق حتى مطلع كوبري أكتوبر، وصولًا الى محور النصر والمنصة، ثم الاتجاه إلى مدخل بوابات الاستاد.

- القادم من مناطق الدقي و شارع التحرير

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يتجه القادم من مناطق الدقي وشارع التحرير، إلى كوبري الدقي، ثم الوصول إلى مطلع كوبري أكتوبر، وحتى نزلة صلاح سالم ومنه إلى بانوراما حرب أكتوبر، ثم الاتجاه يمينًا إلى مدخل الاستاد.

- القادم من الجيزة

القادم من الجيزة، يستقل ميكروباص من الجيزة من "مناطق الكيت كات أو ميدان الجيزة أو إمبابة" إلى ميدان رمسيس، ومن هناك يتم استقلال ميني باص إلى الحي السادس بمدينة نصر، ومنه إلى مسجد آل رشدان، حتى بوابة الاستاد.

- القادم من الطريق الدائري من الهرم أو المريوطية

يستكمل القادم من الطريق الدائري من الهرم أو المريوطية، الطريق حتى منزل ميدان لبنان منه إلى شارع لبنان حتى الوصول لشارع جامعة الدول، والدوران إلى شارع البطل أحمد عبد العزيز حتى مطلع أكتوبر ومنه إلى استكمال الطريق حتى نزلة صلاح سالم ثم المنصة وصولًا إلى بوابة الاستاد.

- القادم عن طريق مترو الأنفاق

في حالة استقلال مترو الأنفاق، سواء من خط المنيب أو حلوان، يتم تغيير محطة المترو من العتبة إلى خط العباسية، حتى محطة مترو الاستاد، واستقلال سيارة أجرة إلى بوابة الاستاد.