المتهمان بقتل رئيس "دير الأنبا أو المقار" يطعنان أمام النقض لإلغاء إعدامهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:
تقدم المحامي ميشيل حليم، بطعن أمام محكمة النقض، في قضية مقتل رئيس "دير الأنبا أبو مقار"، للمطالبة بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام على المتهمين المشلوح أشعياء المقاري، واسمه المدني "وائل سعد تواضروس"، وريمون رسمي منصور فرج المعروف بفلتاؤوس المقارى.
ونسب للطاعنين، اتهامات بقتل الأنبا ابيفانيوس رئيس دير الأنبا أبو مقار في وادى النطرون.
واعتمد مذكرة الطعن في مذكرتها على أسباب عدة لنقض الحكم سالف الذكر، منها الإخلال بحق الدفاع، والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، الخطأ في الإسناد.
وكانت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار جمال طوسون، قضت في أبريل الماضي بالحكم بالإعدام شنقا على الراهبين أشعياء المقاري وفلتاؤوس المقاري، المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس أسقف دير أبو مقار بوادي النطرون.
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