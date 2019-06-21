أخبار مصر | اختيار نائب رئيس غرفة سياحة الأقصر لمناقشة مشروعات تخرج طلاب جامعة جنوب الوادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اختيار نائب رئيس غرفة سياحة الأقصر لمناقشة مشروعات تخرج طلاب جامعة جنوب الوادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت لجنة تسويق السياحة الثقافية عن اختيار محمد عثمان نائب رئيس غرفة شركات السياحة، لمناقشة مشروعات التخرج لطلاب كلية السياحة والفنادق بجامعة جنوب الوادي، وذلك بهدف الإعلاء من جانب وقيمة اكتساب الخبرات والمهارات العملية لدى طلاب السياحة والفنادق.

وقال " عثمان" في بيان صحفي اليوم ، أن عودة الحركة بقوة ، و مؤشراتها الحالية تؤكد أن الطلب سوف يرتفع علي دارسي السياحة و الفنادق خلال المستقبل ، موضحا أن احد جوانب الحصول علي تجربة سياحة مميزة هو مقدم الخدمة للسائح ، ومن هنا كان دور كلية السياحة و الفنادق في تقيم مشروعات التخرج التي يتقدم بها الطلاب للكلية .

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و أضاف رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية ، أن المشروعات التي تقدم بها طلاب الكلية خلال العام الجاري مرتبط ارتباط وثيق بمنتج السياحة الثقافية و ذلك نتيجة لتأثير البيئة المحيطة بالكلية و تأثيرها علي الدارسين.

كما تابع أن من بين المشروعات التي تقدم بها الطلاب مشروع حول مستقبل السياحة الالكترونية ، و تأثيرها علي مستقبل السياحة التقليدية ، موضحا أن وجود الجانب العملي و التزامن مع قضايا القطاع يرفع من كفاءة دارسي السياحة .

و أكد " عثمان" أن لجنة تسويق السياحة الثقافية بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع كلية السياحة و الفنادق جامعة جنوب الوادي ، بهدف توفير فرص تدريب للطلاب في الفنادق و شركات السياحة و الفنادق العائمة ، مرافقة المرشدين خلال شرحهم للسائحين المقاصد الأثرية ، مؤكدا أن اللجنة تدعم جهود د. صابرين عبد العزيز عميد الكلية في صقل الدراسة النظرية بالجانب العملي ، و هو ما يجعل الخريج جاهز للاحتكاك بالحياة العملية .