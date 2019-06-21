أخبار مصر | منتخب جنوب أفريقيا لكرة القدم يزور أهرامات الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب جنوب أفريقيا لكرة القدم يزور أهرامات الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار صباح اليوم الجمعة، فريق منتخب جنوب أفريقيا منطقة آثار الهرم، وذلك على هامش استضافة مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكان في استقبالهم أشرف محيي الدين مدير عام آثار الهرم، وشملت الجولة زيارة الهرم الأكبر، و تمثال أبو الهول، ومعبد الوادي حيث استمع الوفد إلى شرح الأثري عرفات سعيد والذي رافقهم خلال جولتهم.

وأعرب أعضاء الفريق عن إعجابهم بالمنطقة الأثرية وأهرامات مصر العريقة وعبقرية المصري القديم في البناء، وحرص الفريق للتوجه إلى منطقة البانوراما لتسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية.