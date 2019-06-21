أخبار مصر | وزير الأوقاف يزور قبر الشيخ الشعراوي.. ويؤكد: كان قامة وقيمة ورمزا وطنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الأوقاف يزور قبر الشيخ الشعراوي.. ويؤكد: كان قامة وقيمة ورمزا وطنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قبر المرحوم فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، اليوم، مؤكدا أنه رحمه الله تعالى كان قيمة وقامة ورمزا وطنيا كبيرا، وواحد من أفضل من خدموا كتاب الله عز وحل في تاريخ الفكر الإسلامي.

وأوضح خلال زيارته لمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، لافتتاح مسجد الفتح، أن الزيارة كانت تهدف عدة أمور، الأول: بيان جواز زيارة القبور للعظة والاعتبار بحال من مضى، ولا سيما أهل الفضل منهم، والثاني، تقدير منزلة الرجل ودوره في خدمة كتاب الله عز وجل، والثالث، الرد على من سولت لهم أنفسهم الافتئات على الرحل ومحاولة النيل منه، رحم الله الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.