مصر | تزامنا مع أمم أفريقيا.. زيارة وفود من الدول العربية والقارة السمراء للمنطقة الأثرية بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تزامنا مع أمم أفريقيا.. زيارة وفود من الدول العربية والقارة السمراء للمنطقة الأثرية بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار وفود من الدول العربية والإفريقية، مشجي الفرق المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، اليوم الجمعة، المنطقة الأثرية بالهرم، لمشاهدة المعالم الأثرية، وزيارة الأهرامات، وأبو الهول.

وتجول الزائرين بالمنطقة الأثرية، وغرفة الملك، ومنطقة البانوراما، وقاموا بركوب الخيل والجمال، ملتقطين صورا تذكارية، ثم اشتروا هدايا تذكارية بأشكال فرعونية.

وأعربوا عن سعادتهم بزيارة المنطقة الأثرية بالهرم، وتوعدوا بزيارة المنطقة مرة أخرى، قبل مغادرتهم البلاد.

وانتشرت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين المنطقة الأثرية بالهرم، على مداخل ومخارج المنطقة، وجميع البوابات، وشدد العقيد أحمد الحسيني رئيس مباحث سياحة وأثار الجيزة، على القوات باليقظة التامة، والتعامل الحزم مع أي أشكال خروج عن القانون.

ويذكر أن مصر تستضيف بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 والتي تقام في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو، وتأهل 24 منتخبا إلى نهائيات أمم أفريقيا 2019 للمرة الأولى في تاريخ المونديال الأفريقي بعد زيادة عددها مؤخرا، إذ كانت المنافسات السابقة تقام بمشاركة 16 منتخبا فقط.