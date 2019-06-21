مصر | "جرائم هزت مصر".. طالب يقتل أمه بعد فشله في اغتصابها.. وعلاقة محرمة تجمع طالبة بصديق والدها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جرائم هزت مصر".. طالب يقتل أمه بعد فشله في اغتصابها.. وعلاقة محرمة تجمع طالبة بصديق والدها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وتستعرض "الخليج 365" أبرز تلك الحوادث في السطور التالية: طالب يفشل في اغتصاب أمه فيقتلها

انتشرت في الآونة الأخيرة وقائع الشرف وزنا المحارم، بشكل تقشعر له الأبدان من الاغتصاب وممارسة الرذيلة مع الأم، حيث أصبح هناك انتهاك للحرمات بشكل فج، ومن المثير للشجون أن أبطالها أب وأبن وأخ، فمن ابن قتل أمه بعد ما فشل في اغتصابها إلى طالبة عاشرت صديق والدها في "الحرام" لمدة 3 سنوات لفتاة تعرضت لمحاولة اغتصاب على يد أشقائها ووالدها.

وفي البساتين حدثت واقعة مأساوية اهتزت لها المنطقة، حيث قام طالب ثانوي بمحاولة الاعتداء جنسيا على والدته وبعد فشله قام بطعنها عدة طعنات.

وقال المتهم في اعترافاته إنه يعاني من مرض نفسي منذ فترة وقام بإيقاف العلاج وبدأ يتخيل أشياء غير واقعية وبرجال غير موجودين في الواقع، حيث شك في سلوك والدته وحاول أكثر من مرة الاعتداء عليها جنسيا إلا أنه صدته.

وأضاف أنه يوم الواقعة حاول مواقعتها جنسيا وعند مقاومتها له، استل سكينا وطعنها عدة طعنا متفرقة بالجسد، وتلقى بلاغا من شرطة النجدة بوجود سيدة مصابة بعدة طعنات في جسدها، داخل شقة بدائرة القسم وبالانتقال والفحص تبين أن نجلها وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما. ادعت اغتصابها لإجبار صديق والدها للزواج منها

وفي منطقة الشيخ زايد حدثت واقعة غريبة من نوعها حيث قامت فتاة 17 سنة بالادعاء بخطفها داخل سيارة واغتصابها على يد 3 أشخاص مجهولين. Advertisements

وبتكثيف التحريات وتفريغ الكاميرات تبين عدم تواجد سيارة بالمواصفات التي أدلت بها الفتاة، خلال بلاغها، وعدم تواجد الفتاة بالمكان المشار إليه.

وبإعادة مناقشتها تبين اختلاقها البلاغ لإجبار صديق والدها على الزواج منها، وكانت المفاجاة عندما توصلت التحريات أنها كانت على علاقة غير شرعية بصديق والدها منذ 3 سنوات وكان يعاشرها معاشرة الأزواج طوال هذه السنوات دون علم أهليتها وبعرض المتهم على النيابة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات. حاول والدها وأشقائها اغتصابها

أما في محافظة سوهاج فقد وقعت جريمة بشعة بطلها أب وشقيقان وضحيتها الأبنة، والبداية بمحاولة الأب اغتصاب ابنته الصغرى ذات الـ18 أعوام، وتم ضبطه والحكم عليه بالسجن 7 سنوات وفر هاربا حتى الآن.

ومن سخرية القدر أن نجليه، 20 و30 عاما، قاما بتكرار نفس الجريمة لتعود الأحداث مرة أخرى بمحاولة اغتصاب شقيقتهما وبعد فشلهما في محاولة اغتصابها قاما بطعنها بسلاح أبيض، ثم خنقاها ودفناها في حفرة عميقة في حوش المنزل".

وأبلغ العم الشرطة عندما سمع صراخ المجني عليها، والتي حضرت بالفعل وألقت القبض على المتهمين، وبمواجهة المتهمين أقروا بمحاولة اغتصاب شقيقتهما وعندما حاولت الهرب منهما قاما بقتلها.



وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.