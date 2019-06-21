مصر | "كانوا راجعين من فرح".. مصرع وإصابة 15 شخصا في حادث سير بالمنيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كانوا راجعين من فرح".. مصرع وإصابة 15 شخصا في حادث سير بالمنيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت بوابة الخليج 365، على أسماء المتوفية والمصابين في حادث تصادم سيارة نصف نقل بعمود إنارة، بعزبة البكباشي، بمنطقة المنيب، وهم كل من دعاء.ا.ع.م،37 سنة، ربة منزل "المتوفاة"، فيما أصيب كل من: "وردة.أ.م" 50 سنة، "مطاوع.ع.م"، 42 سنة، "سحر.ر.م"، 30 سنة، "نورا.أ.م" 28 سنة، "رنا.م.ع" 28 سنة، "نورا.س.ر" 26 سنة، "نجلاء.ج.م" 22 سنة، و"مروة. ع.ا.ا" 25 سنة.

وكما أصيب كل من: "محمد.ك.س.ع"، 11 سنة، وشقيقه "عبد الرحمن.ك" 11 سنة، "رودي. و. ر" 4 سنوات، "سجدة.و. ر"، سنتين، "مصطفى.م.ع"، سنة ونصف، و"مكة.ر. أ" 5 شهور.

وكانت لقيت سيدة مصرعها وأصيب 14 آخرين إثر تصادم سيارة نصف نقل، بعمود إنارة، وتم نقل المتوفاة والمصابين إلى مستشفى أم المصريين، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقت الإدارة العامة للمرور إخطار بوقوع حادث مروري بعزبة البكباشي، بمنطقة المنيب إتجاه الحوامدية، وعلى الفور انتقل قيادات المرور، وتبين أنه حال سير سيارة نصف نقل رقم ٢٨٧٣ ا.ج بعزبة البكباشي، بالمنيب إتجاه الحوامدي، إصطدمت بعمود إنارة، ما أسفر عن مصرع سيدة وإصابة 14 آخرين.

وكشفت التحريات الأولية إلى أنه حال عودة مستقلى السيارة من فرح، وقع الحادث ما أسفر عن مصرع وإصابة 15 شخصًا من بينهم أطفال، وكبار سن، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.