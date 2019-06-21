شكرا لقرائتكم خبر عن الوادي الجديد تواجه ارتفاع درجات الحرارة بقاعات مكيفة لمتابعة مباريات «أمم أفريقيا‬» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، توفير قاعات مكيفة بمركزى الخارجة والداخلة لذوى الاحتياجات الخاصة والعاملين بالديوان والتربية والتعليم والمواطنين، وذلك لمتابعة مباريات أمم أفريقيا، نظرا لارتفاع درجات الحرارة. وقال «الزملوط» إنه سيتم فتح قاعة الاحتفالات الكبرى المكيفة بديوان عام المحافظة أمام العاملين بالديون وأسرهم وجموع المواطنين، وكذلك فتح المركز الاستكشافى للعلوم بمركزى الخارجة والداخلة لذوى الاحتياجات الخاصة والعاملين بالتربية والتعليم. وكانت محافظة الوادى الجديد جهزت 33 مركزا وناديا رياضيا موزعة على مستوى القرى والمدن لبث المباريات مجانا للجمهور، كما تم تجهيز 8 شاشات عرض عملاقة بكل (الممشى السياحي- السينما- ميدان الساعة- ميدان الشعلة) بالخارجة، وشاشة بكل من باريس والداخلة والفرافرة، إضافة إلى تجهيز ٦ مراكز شباب على مستوى المحافظة وتزويدها بشاشات عرض، وأماكن مخصصة للسيدات.

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